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«Звезда мирового хоккея — на радость российским болельщикам». Коваленко о Кузнецове в СКА

«Звезда мирового хоккея — на радость российским болельщикам». Коваленко о Кузнецове в СКА
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил возможный переход Евгения Кузнецова в СКА. «Каролина» выставила российского нападающего на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

«Возможное возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ – это круто. Евгений – звезда мирового хоккея, находится совсем не в ветеранском возрасте. Идеальная находка для нашей лиги!

Кстати, не могу понять тех, кто в прессе начал Кузнецову чуть ли не выговаривать. Странная реакция! Наоборот, надо поддержать его решение – на радость российским болельщикам», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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