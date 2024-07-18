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Павел Дацюк откроет гостиницу в историческом особняке в центре Екатеринбурга

Павел Дацюк откроет гостиницу в историческом особняке в центре Екатеринбурга
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В Екатеринбурге хоккеист Павел Дацюк перестроит двухэтажный старинный «Дом A.M. Паршученкова» на улице Ленина, 18а. Это следует из проекта историко-культурной экспертизы, которую опубликовали на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Предполагается, что в здании будет функционировать трёхэтажная гостиница квартирного типа.

Кирпичный особняк был построен в 1904 году, Дацюк приобрёл его на торгах за 40 млн рублей. Сделка прошла в 2021 году. Рядом со зданием предполагается обустройство парковки на пять машиномест.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009).

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