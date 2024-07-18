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В московском «Динамо» рассказали, сколько сэкономят за счёт отказа от трансферных карт

В московском «Динамо» рассказали, сколько сэкономят за счёт отказа от трансферных карт
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что отказ от трансферных карт Международной федерации хоккея не повлияет на деятельность клуба. Ранее Совет Федерации одобрил закон, дающий право профессиональным спортивным лигам организовывать спортивные соревнования с участием иностранных спортсменов, не завися при этом от международных спортивных федераций.

«Пока тяжело сказать, как нововведения отразятся на «Динамо» и других клубах в целом. Нужно, чтобы прошло немного время, чтобы понять, как это будет работать и функционировать. На нас это в данный момент никак не отразится, у нас не было никаких проблем с картами. Единственное, мы сэкономим какое-то количество денег, потому что оформление карты каждого игрока стоит 1 тыс. франков (100 тыс. рублей)», — цитирует Сопина ТАСС.

Документ расширяет полномочия профессиональных спортивных лиг, предоставляя им право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты соревнований, а также условия и порядок перехода спортсменов и тренеров, определять денежные вознаграждения, связанные с переходами, осуществлять аккредитацию агентов.

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