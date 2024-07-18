Гюнцель рассказал, почему «Тампа-Бэй» имеет хорошие шансы выиграть Кубок Стэнли

Новичок «Тампа-Бэй» Джейк Гюнцель заявил, что команда может побороться за Кубок Стэнли, и отметил победный опыт игроков команды.

«Они все знают, как побеждать. Там просто победная родословная. Я чувствую, что у нас есть шанс на Кубок Стэнли. В команде много высококлассных игроков, элитных игроков. Я просто хочу помочь им выиграть Кубок Стэнли. Играйте в хоккей и получайте от этого удовольствие, а я буду играть с игроками высокого класса. Это будет непросто, но именно это делает хоккей увлекательным.

Для меня это новая команда, новый дивизион и новые возможности. Прошлый год был для меня совсем другим: травмы, обмены и многое другое, но я тоже многому научился. Я думаю, что начало этого сезона с «Тампой» будет действительно захватывающим, мне не терпится увидеть, что мы сможем сделать вместе со всеми имеющимися высококлассными талантами. Как я уже сказал, если я просто буду играть в свою игру, надеюсь, всё получится и мы сможем сделать что-то действительно особенное», — цитирует Гюнцеля пресс-служба клуба.

Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет, кэпхит игрока составил $ 9 млн.