«Барыс» заключил двухсторонние контракты с двумя нападающими

«Барыс» сообщил о заключении двухсторонних контрактов с нападающими Динмухамедом Кайыржаном (на два сезона) и Ансаром Шайхмедденовым (на один сезон).

Оба игрока являются выпускниками ДЮСШ «Барыс». Кайыржан в прошедшем сезоне сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей и сделал одну результативную передачу. На счету Шайхмедденова один гол и две результативные передачи в 29 встречах КХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. В межсезонье главным тренером казахстанского клуба стал Дэвид Немировски. Специалист прошлый сезон начинал во главе новосибирской «Сибири», однако был уволен по ходу регулярного чемпионата.