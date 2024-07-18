Директор «Северстали» заявил, что клуб ведёт работу по увеличению бюджета клуба

Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что клуб ведёт работу по увеличению бюджета клуба путём поиска новых спонсоров.

— Ведётся ли поиск дополнительных спонсоров для увеличения бюджета клуба, в том числе зарплатного?

— Данная работа велась и ведётся. Привлечённые и заработанные средства составляют около 20% от бюджета клуба. Мы не стоим на месте. Скоро увидите новых партнёров.

— Какая планируется работа с болельщиками в предстоящем сезоне?

— Как минимум не опускать планку предыдущего сезона. Ведём работу по улучшению сервисов для более комфортного пребывания болельщиков на домашних хоккейных матчах нашей команды, — цитирует Канакова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Северсталь» попала в плей-офф, где в первом раунде уступила «Спартаку» в серии из пяти матчей.