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«Лада» продлила контракт с нападающим Иваном Романовым

«Лада» продлила контракт с нападающим Иваном Романовым
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Хоккейный клуб «Лада» продлил контракт с нападающим Иваном Романовым. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, новое одностороннее соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Прошлый сезон стал для Романова первым полноценным в КХЛ и в рамках регулярного чемпионата он провёл 64 матча, в которых набрал 19 очков — забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+4», но из-за болезни пропустил плей-офф.

В общей сложности в КХЛ Романов принял участие в 69 играх, в которых набрал 19 очков — забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+4».

В прошлом сезоне «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду».

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