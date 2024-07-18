Защитник «Локомотива» Симашев назвал пятёрку мечты, включив в неё Никиту Кучерова

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев назвал пятёрку мечты, включив в неё российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова. 19-летнего защитника попросили назвать четверых полевых игроков и вратаря.

«Вратарём будет Кэри Прайс. Для меня он был лучшим. Василевский хороший голкипер, Скиннер в «Эдмонтоне» достаточно неплох, но Прайс лучший для меня.

В защиту взял бы Виктора Хедмана, на него всегда можно положиться: большинство, меньшинство, в любые моменты выпускать. Кубковый защитник, я бы сказал.

В центре однозначно Коннор Макдэвид – лучший игрок в мире на данный момент. Справа поставил бы Маккиннона. Меня очень вдохновляет то, сколько сил и денег он тратит на здоровье и саморазвитие. На льду он тоже зверь.

Слева поставил бы Кучерова, игроков с таким интеллектом очень трудно найти. Уникальный человек и тоже работяга», – цитирует Симашева пресс-служба ярославского клуба.

Напомним, Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка.