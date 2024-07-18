Известный тренер Андрей Назаров предложил продавать билеты на матчи КХЛ за цифровой рубль.

«В СМИ активно обсуждают инициативу президента России о необходимости широкомасштабного внедрения цифрового рубля в экономику. Считаю, что Континентальной лиге, которая всегда следует прогрессу, нужно задуматься и начать продавать билеты на матчи регулярного чемпионата за цифровой рубль. Сперва, кстати, можно делать хорошую скидку, а протестировать всё на предсезонных турнирах, которые стартуют совсем скоро. Посмотреть на реакцию людей, узнать их предпочтения. Можно подключить к акции и продажу атрибутики для болельщиков за цифровой рубль. Разумеется, для тех, кому удобнее платить прежним способом, оставить такую возможность», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.