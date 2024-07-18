Шейн Пинто — об отстранении на 41 матч из-за ставок: это была моя вина, я подвёл ребят

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто, пропустивший в прошлом сезоне 41 матч своей команды из-за дисквалификации, связанной со ставками на спорт, рассказал, как преодолел эту ситуацию.

«У меня были друзья — поскольку я был в Канаде — они просто делали ставки за меня в Америке. Я не был гражданином Канады, поэтому я не мог использовать канадскую букмекерскую контору. Это были ставки через прокси, так что, очевидно, это категорически запрещено. Это было незаконное действие, и вот почему мы не стали оспаривать дисквалификацию и просто смирились с этим.

Очевидно, это была немного моя вина, поэтому я не собираюсь просить о жалости по этому поводу. Я думал, что хорошо справился с этой задачей. Я рад, что всё закончилось, но я многому научился. Слава богу, всё позади. Я подвёл ребят, вот в чём дело. Это было самое худшее… У нас было тяжёлое начало сезона — не говоря уже о том, что моё отсутствие там имело большое значение. Я никогда не хотел быть таким по отношению к парням», — цитирует Пинто The Score.

3 июля «сенаторы» продлили контракт с форвардом на два года с кэпхитом $ 3,75 млн.