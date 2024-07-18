Женская сборная Беларуси впервые сыграет на Всероссийских соревнованиях

Женская сборная Беларуси примет участие во Всероссийских соревнованиях среди девушек до 15 лет. Для белорусской сборной это первый международный турнир, сообщает пресс-служба ФХРБ.

С 16 по 26 сентября на ледовой площадке спортивной базы «Море спорта» в Нижегородской области пройдёт первый этап Всероссийских соревнований по хоккею среди девушек до 15 лет. В турнире примет участие женская сборная Беларуси, для которой это будет первый опыт выступления на международной арене.

В соревнованиях сыграют 9 команд:

1. Сборная Беларуси.

2. Сборная Башкортостана.

3. Сборная г. Москвы.

4. Сборная г. Санкт-Петербурга.

5. Сборная Московской области.

6. Сборная Нижегородской области.

7. Сборная Вологодской области.

8. Сборная Свердловской области.

9. Сборная Челябинской области.