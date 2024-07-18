Женская сборная Беларуси впервые сыграет на Всероссийских соревнованиях

Женская сборная Беларуси примет участие во Всероссийских соревнованиях среди девушек до 15 лет. Для белорусской сборной это первый международный турнир, сообщает пресс-служба ФХРБ.
С 16 по 26 сентября на ледовой площадке спортивной базы «Море спорта» в Нижегородской области пройдёт первый этап Всероссийских соревнований по хоккею среди девушек до 15 лет. В турнире примет участие женская сборная Беларуси, для которой это будет первый опыт выступления на международной арене.
В соревнованиях сыграют 9 команд:
1. Сборная Беларуси.
2. Сборная Башкортостана.
3. Сборная г. Москвы.
4. Сборная г. Санкт-Петербурга.
5. Сборная Московской области.
6. Сборная Нижегородской области.
7. Сборная Вологодской области.
8. Сборная Свердловской области.
9. Сборная Челябинской области.