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Женская сборная Беларуси впервые сыграет на Всероссийских соревнованиях

Женская сборная Беларуси впервые сыграет на Всероссийских соревнованиях
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Женская сборная Беларуси примет участие во Всероссийских соревнованиях среди девушек до 15 лет. Для белорусской сборной это первый международный турнир, сообщает пресс-служба ФХРБ.

С 16 по 26 сентября на ледовой площадке спортивной базы «Море спорта» в Нижегородской области пройдёт первый этап Всероссийских соревнований по хоккею среди девушек до 15 лет. В турнире примет участие женская сборная Беларуси, для которой это будет первый опыт выступления на международной арене.

В соревнованиях сыграют 9 команд:

1. Сборная Беларуси.
2. Сборная Башкортостана.
3. Сборная г. Москвы.
4. Сборная г. Санкт-Петербурга.
5. Сборная Московской области.
6. Сборная Нижегородской области.
7. Сборная Вологодской области.
8. Сборная Свердловской области.
9. Сборная Челябинской области.

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