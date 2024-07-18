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СКА подписал новые контракты с группой игроков клубной системы

СКА подписал новые контракты с группой игроков клубной системы
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Хоккейный клуб СКА подписал новые контракты с группой игроков клубной системы — защитниками Иваном Ремезовским, Дмитрием Семыкиным и нападающими Даниилом Лазутиным, Владиславом Романовым, Давидом Мамаладзе. Контракт Дмитрия Семыкина будет действовать до конца сезона-2024/2025. Соглашения остальных хоккеистов рассчитаны на три года — до конца сезона-2026/2027.

Ранее армейцы заключили новые контракты с нападающими Матвеем Коротким, Игнатом Лутфуллиным, Никитой Сураевым и Никитой Недопёкиным. Соглашения также будут действовать до конца сезона-2026/2027.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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