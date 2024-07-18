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«Лада» продлила контракт с вратарём Александром Трушковым

«Лада» продлила контракт с вратарём Александром Трушковым
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Хоккейный клуб «Лада» продлил контракт с вратарём Александром Трушковым. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, новое одностороннее соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Предыдущий сезон оказался для Трушкова самым насыщенным по игровой практике в КХЛовской карьере – за 27 матчей голкипер одержал 11 побед, отразив 91,5% бросков в створ при коэффициенте надёжности 2,56.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Трушков провёл 68 игр и одержал 18 побед, отразив 90,8% бросков в створ при коэффициенте надёжности 2,82. 27-летний голкипер в КХЛ выступал за «Спартак», «Адмирал» и тольяттинскую «Ладу».

В прошлом сезоне «Лада» в первом раунде Кубка Гагарина уступила омскому «Авангарду».

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