Коваленко: не удивлюсь, если Ничушкин будет следующим джокером для КХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко заявил, что после того, как КХЛ стала независимой от ФХР и ИИХФ, в Россию могут вернуться ещё несколько российских хоккеистов. Бывший форвард считает реальным возвращение в КХЛ нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«После всех последних событий КХЛ стала независимой лигой — и от ИИХФ, и от североамериканского хоккея. Поэтому в КХЛ всё чаще едут хоккеисты, против которых применялись какие-то юридические санкции. В том числе североамериканцы, их фамилии известны. Насколько помню, тот же Кузнецов в своё время получил дисквалификацию от ИИХФ. Но теперь на территории КХЛ она не работает. Возможно, это тоже фактор перехода.

— Ваш прогноз: кто ещё может вернуться в КХЛ?

— Всем известно, что под не совсем понятными и прозрачными дисциплинарными санкциями находится Валерий Ничушкин, профсоюзу пока не удаётся вытянуть его из этой ситуации. Он тоже большой мастер, чемпион — как и Кузнецов. Не удивлюсь, если Ничушкин будет следующим джокером для КХЛ, — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.