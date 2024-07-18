Бывший тренер новичка «Барыса» заявил, что хоккеист не потянет уровень КХЛ

Тренер клуба ВХЛ «Химик» Павел Воробьёв заявил, что 24-летний российский защитник Никита Волосенков, подписавший просмотровый контракт с «Барысом», не сможет играть на уровне Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне Волосенков играл за клуб ВХЛ «Рязань-ВДВ», в котором работал Воробьёв.

«Поработал я с ним сезон, был он у нас в прошлом сезоне. В принципе — неплохой защитник, но понятно, что это не уровень КХЛ. Считаю, что он не готов к уровню КХЛ. Его уровень — чемпионат Казахстана, Высшая лига. При должном отношении, при доверии тренера он, в принципе, может играть. А так, нет, это не кахээловский уровень. По всем параметрам — ни физически, ни ментально — не готов играть на уровне КХЛ», — цитирует Воробьёва Legalbet.kz.

С 2018-го по 2020-й Волосенков играл в Казахстане за «Алтай», сезон-2021/2022 провёл в «Номаде». В регулярном чемпионате ВХЛ-2023/2024 защитник провёл 19 матчей без результативных действий при показателе полезности «-12».