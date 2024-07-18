Сушинский: Овечкин в молодости хотел только бросать

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об игре с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Павлом Дацюком в составе национальной команды.

— В историю вы вошли как первый наставник для трёх суперзвёзд мирового хоккея. С вами в тройке в национальной команде сперва начинал Овечкин, потом — Малкин с Дацюком. Сразу стало понятно, что из них вырастут мастера экстра-класса?

— Когда они только начинали в национальной команде, им было по 18-19 лет. Тогда никто ещё не думал, что они превратятся в мегазвёзд. Но то, что потенциал у этих ребят сумасшедший, и так было понятно. Другой вопрос, что они его сумели реализовать с лихвой.

— Овечкин правда в те годы хотел только бросать, не знал, что такое пас?

— Да, было такое. Но я думаю, что это все проходили в молодости. В том числе и я. Когда начинал играть в 16 лет за СКА, тоже больше пытался сам забить, чем найти партнёра. Это уже потом с опытом приходит, что в тот момент, когда от тебя вратарь и защитники ждут бросок, лучше пасик сделать, и раз — партнёр уже выходит на пустые ворота, — цитирует Сушинского «Спорт уик-энд».