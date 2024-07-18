«Не замена Гусеву». Спортивный директор московского «Динамо» — о подписании Комтуа

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание контракта с канадским форвардом Максимом Комтуа.

«Максим Комтуа — очередной новичок нашей команды. Подписание игрока такого калибра, естественно, направлено на усиление нашей атакующей линии. Комтуа является звездой, но едет в КХЛ сверхмотивированным для больших достижений и побед. Это большой мастер и профессионал, глядя на которого должна прогрессировать и наша молодёжь.

Забегая вперёд, хочу сказать, что подписание Макса не является заменой Никите Гусеву. Мы по-прежнему ждём от него ответа и готовы к любым вариантам развития событий. Рады приветствовать канадского форварда в составе нашего клуба. Надеемся, что он поможет команде в достижении наших целей!» — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа сыграл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.