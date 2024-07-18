Крикунов — об адаптации Кузнецова к КХЛ: у нас хоккей сейчас такой же, как в НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о том, будет ли адаптация к КХЛ проблемой для нападающего Евгения Кузнецова.

«Это не будет трудно, я думаю. У нас сейчас такой же хоккей, как в НХЛ. Понятно, что там играют лучшие игроки мира, в хоккей играют побыстрее. А в общем, та же самая игра», — сказал Крикунов в интервью Vprognoze.

Напомним, вчера, 17 июля, «Каролина Харрикейнз» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта. Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.