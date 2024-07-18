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Вячеслав Фетисов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Детройт»

Вячеслав Фетисов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Детройт»
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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал переход российского нападающего Владимира Тарасенко из «Флориды Пантерз» в «Детройт Ред Уингз».

«Детройт» в этом году чудом не попал в плей-офф. Стив Айзерман очень грамотный специалист в этом плане. Думаю, просчитаны все ходы. Хотелось пожелать, чтобы Тарасенко с новым клубом добился результата.

Будет ли Тарасенко тяжело играть в «Детройте» после «Флориды»? «Детройт» строит команду на долгие годы вперёд. Это хоккейный город», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 32-летний Тарасенко подписал с «Детройт Ред Уингз» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В минувшем сезоне форвард выиграл свой второй в карьере Кубок Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

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