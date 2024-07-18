Кросби — лучший хоккеист в топ-100 спортсменов XXI века по версии ESPN, Овечкин — 54-й

Североамериканский портал ESPN составил список 100 лучших спортсменов мира. Список составлялся по результатам опроса журналистов со всех стран. Экспертам в отдельных видах спорта было предложено проголосовать за рейтинг лучших спортсменов в своём виде с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались).

В данный список попали три хоккеиста: капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял 22-е место, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 54-м, лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид занял 98-ю строчку. Больше хоккеистов в вышеупомянутом списке нет.

Отметим, что топ-10 выглядит так:

1. Майкл Фелпс (плавание);

2. Серена Уильямс (теннис);

3. Лионель Месси (футбол);

4. Леброн Джеймс (баскетбол);

5. Том Брэди (футболист НФЛ);

6. Роджер Федерер (теннис);

7. Симона Байлз (спортивная гимнастика);

8. Тайгер Вудс (гольф);

9. Усэйн Болт (лёгкая атлетика);

10. Коби Брайант (баскетбол).