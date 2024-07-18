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Алексей Кудашов — о Комтуа: «Динамо» и вся лига получают классного игрока

Алексей Кудашов — о Комтуа: «Динамо» и вся лига получают классного игрока
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Главный тренер ХК «Динамо» Алексей Кудашов высказался о подписании контракта с канадским форвардом Максимом Комтуа.

«Мастеровитый, быстрый, мощный нападающий. Конечно, он должен усилить первые два атакующих звена. Не боится работы на каждом участке площадки. Большой профессионал. Думаю, что «Динамо» и вся лига получают классного игрока, на которого будут приходить смотреть болельщики и молодые хоккеисты», — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа сыграл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.

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