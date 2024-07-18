«Одним этим СКА сделал шедевр». Кожевников — о возможном переходе Кузнецова в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Одним этим они сделали шедевр. Когда Кузнецов перейдёт, когда будет официальная новость о переходе. Просто между СКА и «Каролиной» и «Вашингтоном» есть какие-то проблемы небольшие. Так что если решат это, то трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА», — сказал Кожевников в интервью LiveResult.

Напомним, вчера, 17 июля, «Каролина Харрикейнз» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта. Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».