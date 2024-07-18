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Четыре россиянина вошли в список главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN

Североамериканский журналист Райан Кларк в статье на сайте ESPN представил список главных претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

В данный список попали четыре российских хоккеиста: Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Марат Хуснутдинов («Миннесота Уайлд»), Николай Коваленко («Колорадо Эвеланш») и Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).

Кроме россиян в список вошли: Маврик Бурк, Логан Стэнковен (оба — «Даллас Старз»), Маклин Селебрини, Уилл Смит (оба — «Сан-Хосе Шаркс»), Джош Доан («Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс»), Дастин Вольф («Калгари Флэймз»).

Напомним, «Колдер Трофи» в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги завоевал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.