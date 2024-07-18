Крикунов: слышал, что у СКА всё в порядке с атакой, но с Кузнецовым качество ещё вырастет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об уходе российского нападающего Евгения Кузнецова из «Каролины Харрикейнз».

– Не слишком ли рано Кузнецов покидает НХЛ?

– Думаю, ему ещё по силам выступать в НХЛ. Наверное, в Северной Америке в нём больше никто не заинтересован, поэтому он вынужден вернуться в Россию.

– Усилит ли он СКА?

– Конечно. Для петербуржцев это серьёзное усиление. Слышал, что у них и так всё в порядке с нападением, но с Кузнецовым их качество ещё вырастет, — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, вчера, 17 июля, «Каролина Харрикейнз» отправила Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта. Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».