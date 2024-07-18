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Совет директоров «Авангарда» подвёл итог выступлению команды в сезоне-2023/2024

Совет директоров «Авангарда» подвёл итог выступлению команды в сезоне-2023/2024
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В Санкт-Петербурге прошёл совет директоров «Авангарда», посвящённый подведению итогов прошедшего сезона, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Выступление команд системы клуба в сезоне-2023/2024 признано удовлетворительным. Члены совета директоров отметили необходимость сохранения и развития результатов всех команд молодёжного и детского сегмента, принимая во внимание растущую конкуренцию среди академий уральского региона.

Также на согласование были представлены планы на сезон-2024/2025. Все планы получили полное одобрение совета директоров. Отмечены хорошие результаты в работе маркетинга и коммерции, дано поручение удержать позиции в сегменте работы с аудиторией. Перед клубом по-прежнему стоят самые высокие цели и задачи», — сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Авангард» не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Прямо по ходу этого противостояния был отправлен в отставку главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

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