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Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, расторгнув контракт с «Каролиной»

Евгений Кузнецов стал неограниченно свободным агентом, расторгнув контракт с «Каролиной»
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Российский нападающий Евгений Кузнецов прошёл процедуру безусловного драфта отказов с целью последующего расторжения контракта с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, форвард стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.

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