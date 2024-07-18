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Канадский экс-форвард «Оттавы» пополнил состав «Куньлунь Ред Стар»

Канадский экс-форвард «Оттавы» пополнил состав «Куньлунь Ред Стар»
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28-летний канадский форвард Рурк Шартье подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар» сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Леворукий центральный нападающий минувший сезон провёл в «Оттаве Сенаторз». В сезоне-2023/2024 он провёл 37 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Также Шартье сыграл 19 матчей за фарм-клуб канадского клуба в АХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков. Кроме «Оттавы» у форварда есть опыт выступления за «Сан-Хосе Шаркс».

На уровне сборных он с Канадой выиграл Кубок Глинки-Грецки в 2013 году и принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2016 года.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

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