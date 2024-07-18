«Спасибо за веселье!» «Каролина» высказала слова благодарности Кузнецову за игру

«Каролина Харрикейнз» на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) высказала слова благодарности российскому нападающему Евгению Кузнецову за игру. Напомним, сегодня, 18 июля, форвард официально расторг контракт с «ураганами».

«Спасибо за всё веселье! Удачи, Кузя!», — сказано в сообщении.

Фото: «Каролина Харрикейнз»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.