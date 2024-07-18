Спортдир «Адмирала»: проблемы с Тамбиевым возникают, когда игрок работает не на максимум

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков ответил на слова о том, что некоторые хоккеисты якобы не желают работать с главным тренером дальневосточного клуба Леонидом Тамбиевым.

«Что касается вопроса, почему не хотят ехать к Леонид Григорьевичу, думаю, он поставлен некорректно. А кто не хочет?! Наверное, тот, кто не хочет отдаваться полностью игре и тренировкам! Кто приехал перезимовать, а дальше как будет.

Я знаю Тамбиева много лет, и проблемы у игроков с ним возникают только тогда, когда он видит, что хоккеист не дотягивает до его требований, работает не на максимуме, не живёт командой, тянет её вниз – тогда да, проблемы гарантированы. Так что давайте перестанем вешать ярлыки. У нас сейчас совсем другая история, если мы говорим про стереотипы. Много новых ребят, которые приехали на Дальний Восток играть и прогрессировать именно под руководством Леонида Григорьевича», — сказал Житков в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф КХЛ по итогам регулярного сезона. Дальневосточный клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.