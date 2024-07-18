БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортдир «Адмирала»: проблемы с Тамбиевым возникают, когда игрок работает не на максимум

Спортдир «Адмирала»: проблемы с Тамбиевым возникают, когда игрок работает не на максимум
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков ответил на слова о том, что некоторые хоккеисты якобы не желают работать с главным тренером дальневосточного клуба Леонидом Тамбиевым.

«Что касается вопроса, почему не хотят ехать к Леонид Григорьевичу, думаю, он поставлен некорректно. А кто не хочет?! Наверное, тот, кто не хочет отдаваться полностью игре и тренировкам! Кто приехал перезимовать, а дальше как будет.

Я знаю Тамбиева много лет, и проблемы у игроков с ним возникают только тогда, когда он видит, что хоккеист не дотягивает до его требований, работает не на максимуме, не живёт командой, тянет её вниз – тогда да, проблемы гарантированы. Так что давайте перестанем вешать ярлыки. У нас сейчас совсем другая история, если мы говорим про стереотипы. Много новых ребят, которые приехали на Дальний Восток играть и прогрессировать именно под руководством Леонида Григорьевича», — сказал Житков в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф КХЛ по итогам регулярного сезона. Дальневосточный клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Адмирал» подписал просмотровые контракты с двумя форвардами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android