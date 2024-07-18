Чемпион мира Комтуа – о переезде в КХЛ в 25 лет: я приезжаю в Россию не отдыхать

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о подписании контракта с бело-голубыми.

— Вы приехали в КХЛ в крайне нетипичном возрасте для игрока из НХЛ – всего в 25 лет. Если быть откровенным, вы рассчитываете использовать КХЛ как шанс перезапустить карьеру и вернуться потом в НХЛ?

— Я очень рад, что присоединился к команде, переговоры были короткими. «Динамо» — это тот клуб, который помог бы мне развиваться. Да, безусловно, для меня этот переход — возможность перезапустить карьеру, в возрасте 25 лет я хочу играть, побеждать, получать удовольствие от хоккея. Дмитрий Яшкин тоже был в КХЛ, здорово отыграл сезон, потом вернулся в НХЛ. Я уже разговаривал с генменеджером и тренером. Я приезжаю в Россию не отдыхать, а работать, планирую быть максимально полезным для команды», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.