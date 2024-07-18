Комтуа – о номере в «Динамо»: я фанат Месси, но не хочу говорить, что это из-за него

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа объяснил, почему в новом клубе выбрал игровой номер 10, хотя на протяжении взрослой карьеры в основном использовал номера 44 и 53.

«Номер 44 действительно мне очень нравится, потому что я родился восьмого января, а две четвёрки в сумме образуют восемь, и к тому же 4 марта родилась моя мама, но был занят изначально. Мне нравится номер 19, но он у [нападающего Эрика] О'Делла. Мне нравится номер 91, но он у Джордана Уила.

Хорошие номера были заняты. Я фанат Месси, но не хочу говорить, что взял это число из-за него. Да, я думал о номере 53, но решил взять «десятку», пусть это будет новая глава», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.