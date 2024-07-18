Звёздный новичок московского «Динамо» рассказал, не боится ли критики за переезд в Россию

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа ответил на вопрос, не опасается ли он критики в свой адрес из-за переезда в Россию.

«Мне всё равно, что люди говорят обо мне, меня не волнует эта ситуация. Слушайте, мы с женой провели исследование: клуб — классный, лига — классная, условия жизни в Москве отличные. К концу того же дня мы быстро приняли решение. Я молодой игрок, мне хочется учиться, развиваться. Рассматриваю этот год как возможность стать лучше. От России у меня только наилучшие впечатления», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 встреч набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.