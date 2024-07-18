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Экс-одноклубник Евгения Кузнецова отреагировал на его ситуацию в «Каролине»

Экс-одноклубник Евгения Кузнецова отреагировал на его ситуацию в «Каролине»
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал расторжение контракта российского нападающего Евгения Кузнецова с «Каролиной Харрикейнз».

«Впечатления от Евгения наилучшие. Я не знал Кузнецова до его приезда в «Каролину». Знал, что он классно играл за «Вашингтон», набирал много очков. Как человек Женя очень классный, он хорошо относился ко мне.

В плей‑офф меня поставили в состав вместо него на одну игру, перед тренировкой он рассказал мне, как играть в этой тройке, объяснил систему, пригласил меня на ужин. От него не было никакого негатива по отношению ко мне, хотя я должен был занять его место в составе. Кузнецов помог мне влиться в состав.

Возможно, Жене не хватало игрового времени в «Каролине». Он классный игрок. Но вот так бывает в карьере», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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