Комтуа — о разговоре с Кудашовым: у нас одна цель — надо выиграть Кубок Гагарина

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал разговор с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

«Да, мы уже общались с Алексеем Кудашовым. Конечно, я не могу тут вам говорить о деталях. Но у нас цель одна — надо выиграть Кубок Гагарина. Я готов выполнять любые задачи в команде.

Интересно ли мне поработать с его помощником Вячеславом Козловым? Да, он — легенда, у него была шикарная карьера в НХЛ. Когда ты рядом с такими людьми, ты должен учиться. Я приезжаю в Россию как раз, чтобы учиться у таких легенд», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 встреч набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа сыграл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.