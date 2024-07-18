Макс Комтуа назвал дату, когда он должен прибыть в расположение московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал, когда присоединится к составу бело-голубых.

«Мне говорили, что здесь предсезонка тяжёлая. Но я держу себя в форме на протяжении года. Поэтому мне не потребуется много времени, чтобы привести себя в полную готовность. Я готов сразу приступить к работе, прилетаю 1 августа. Мне потребуется пара дней на бумажную работу и медосмотр, после чего я приступлю к тренировкам с командой», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа сыграл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Бо́льшую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 встреч набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.