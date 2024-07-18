В МХЛ запретили возврат шайбы в свою зону в овертайме регулярного сезона

Молодёжная хоккейная лига объявила о двух изменениях в правилах, которые в тестовом режиме будут применены в сезоне-2024/2025. Отмечается, что эти два правила будут действовать только в МХЛ, с возможностью внедрения в КХЛ в будущем.

«Запрет на возврат шайбы на свою половину в овертаймах регулярного чемпионата.

Тестовое правило, которое будет применяться только в дополнительных периодах регулярного чемпионата МХЛ. Если любой игрок атакующей команды, контролирующий или владеющий шайбой за центральной красной линией, вернёт любым способом шайбу обратно на свою половину площадки и шайбой завладеет хоккеист данной команды, игра должна быть остановлена. Вбрасывание проводится в зоне команды, нарушившей правило. При каждом следующем нарушении будет накладываться двухминутный штраф за задержку игры.

Попадание шайбы в изогнутое стекло у скамейки запасных: остановки не будет.

Игра не останавливается после того, как шайба попадает в изогнутое стекло, расположенное в конце скамейки игроков. Изменение направлено на сокращение числа пауз в хоккейных матчах», — сказано в сообщении пресс-службы МХЛ.