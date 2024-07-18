Агент: КХЛ планирует существовать, как НХЛ, но разве там ходят на поклон в Минспорта?

Известный агент Сергей Паремузов высказался об уходе КХЛ из-под эгиды Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— Раньше вы говорили, что нужно выходить из Международной федерации хоккея.

— У меня глобальная идея была простая. Есть НХЛ, которая живёт по своим законам. Она взаимодействует определённым образом с Федерацией хоккея Канады, и, когда наступают чемпионаты мира, клубы отдают кого-то из игроков. Причём хотят – отдают, а хотят – нет. Помню, что Коннор Макдэвид играл на юниорском чемпионате мира, а в молодёжку «Эдмонтон» его уже не отпустил. Вот что такое независимость клубов.

Я видел для себя, что и КХЛ так же будет существовать и в этом смысле конкурировать с НХЛ. Но разве боссы НХЛ ходят на поклон в Министерство спорта? Думаю, что там даже министерств таких нет, — цитирует Паремузова «РБ Спорт».

Напомним, КХЛ остаётся в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР.