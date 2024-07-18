Комтуа — о памятной стычке с Костиным: если надо раздражать соперников, я буду это делать

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал конфликт с российским форвардом Климом Костиным на молодёжном чемпионате мира — 2019.

— В России вы получили широкую известность после своего конфликта с Костиным на МЧМ-2019, когда Клим обвинял вас в симуляциях. Помните ли ту стычку и что расскажете о своём стиле игры? У вас по карьере очень много штрафного времени.

— Я не дерусь без причины. Вступаю в стычки, только если нужно защитить партнёра. Я большой парень, мне нравится проводить силовые приёмы. Это часть моего стиля. В КХЛ не так много дерутся, как в НХЛ. Я не планирую заканчивать сезон в России с большим количеством штрафных минут. Да, я люблю силовой стиль, могу подраться. Если надо раздражать соперников, я буду это делать, главное, чтобы это шло на пользу команде. Моя стычка с Костиным на молодёжном чемпионате мира — ничего личного. Это просто часть игры, — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.