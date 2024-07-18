«Уровень глупости они повысят, а не результативности». Плющев — о новых правилах в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил нововведения в официальных правилах Континентальной хоккейной лиги с сезона-2024/2025.

«Если вратарь играет в шайбу, а потом по инерции въезжает в коньки сопернику, то это не должно быть фолом. Придумывать там особо ничего не надо. Это глупость полнейшая, если за такое раньше удаляли.

Если говорить про изменения в буллитах, то они там чего-то напридумывали. Лучше бы они изменили само движение нападающего при буллитах. Ну, нападающий вышел на буллит, бросил шайбу, вратарь её отбил, а игрок добить, что ли, может? Если да, то я вообще не понимаю, что это такое и зачем делается, потому что это глупость какая-то. Буллит на то и буллит, что тебе предоставляется право свободного броска. Здесь нельзя по полчаса вокруг площадки крутиться и бросать по несколько раз. Что это за драмкружок?

Они думают, что повысят уровень результативности в лиге? Уровень глупости повысят. Зачем вообще нужен буллит? Непонятно. Если другие правила хоть как-то объясняются, то это – искусственная придумка, чтобы показать свою работу. Непонятно, над чем они работают. Я не понимаю, там не хоккейные люди, что ли, это решают, кто никогда не играл? Они там по приставке только играют в хоккей, скорее всего, поэтому придумывают для девочек пируэты. Никому это не нужно», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперёд в направлении ворот соперника. Также изменения касаются процедуры исполнения штрафного броска – если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен и атакующий игрок может играть в шайбу. Внесено изменение в правило о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме: голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены.