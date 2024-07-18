В Магнитогорске на прощальный матч Сергея Мозякина продают билеты за 100 тысяч рублей

В Магнитогорске закончились билеты на прощальный матч Сергея Мозякина, который состоится 27 июля на «Арене Металлург», сообщает издание «Вечерний Магнитогорск».

Этим начали пользоваться перекупщики. Один из них оценил два билета в 100 тысяч рублей. В объявлении указано, что два билета можно обменять на iPhone 14 или 15.

Напомним, 43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. В этом году Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры.