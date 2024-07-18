Заслуженный российский тренер Юрий Новиков оценил новые правила в КХЛ

Заслуженный российский тренер Юрий Новиков прокомментировал нововведения в официальных правилах Континентальной хоккейной лиги с сезона-2024/2025.

«Надо сказать, что сама линия на повышение зрелищности и скорости игры является правильной. Здесь никаких вопросов нет.

Все действия направлены на темп игры, мне кажется, это нормально. Чтобы пауз не было? Да, это тоже понятно, чтобы и зритель был всё время в тонусе, и игроки были в тонусе, и сам матч не растягивался уже чересчур. Здесь нормальная линия на повышение активности игры», — приводит слова Новикова «ВсеПроСпорт».

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперёд в направлении ворот соперника. Также изменения касаются процедуры исполнения штрафного броска – если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен и атакующий игрок может играть в шайбу. Внесено изменение в правило о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме: голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены.