БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Паремузов: чемпионат мира по хоккею — это атавизм, надо возродить Кубок Канады

Агент Паремузов: чемпионат мира по хоккею — это атавизм, надо возродить Кубок Канады
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент Сергей Паремузов высказался о ежегодном проведении чемпионата мира по хоккею.

«С моей точки зрения, в хоккее чемпионат мира – это такой атавизм. Давайте посмотрим другие виды спорта. В футболе на чемпионатах мира и Европы играют лучшие. Хотя там тоже есть свои проблемы. На чемпионате Европы был не лучший футбол как продукт и не лучшие тренерские кадры, которые его создают.

В хоккее надо думать о том, чтобы возродить эту историю, которая называлась Кубок Канады. Чтобы раз в четыре года и чтобы играли лучшие. ИИХФ упёрлась в чемпионат мира, но не нужно этим самообманом заниматься. Как там могут играть лучшие, если в то же время проходит плей-офф НХЛ? Молодёжный, юниорский чемпионат мира – это да, это заруба, там играют сильнейшие и показывают себя перед предстоящим драфтом. И то, что сборная России там не выступает, – это потеря для нашего хоккея. А взрослый чемпионат мира – это не потеря», — приводит слова Паремузова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ заявляла, что вопрос допуска команды России будет рассмотрен в начале 2025 года.

Материалы по теме
Агент: КХЛ планирует существовать, как НХЛ, но разве там ходят на поклон в Минспорта?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android