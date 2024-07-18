Плющев ответил, является ли вратарская линия самой проблемной в московском «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о вратарской линии московского «Динамо».

– Вратарская линия – самая проблемная в «Динамо»?

– Вратари – штучный товар. Если «Динамо» найдёт хорошего вратаря, то шансы на трофей увеличатся. В клубе в своё время было много талантливых голкиперов, но клуб иногда обращался с ними не совсем дальновидно, — сказал Плющев в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».

Напомним, сегодня, 18 июля, московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом НХЛ Максимом Комтуа.