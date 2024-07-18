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В «Филадельфии» рассказали, когда ожидают голкипера Егора Заврагина в клубе

В «Филадельфии» рассказали, когда ожидают голкипера Егора Заврагина в клубе
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Помощник генерального менеджера «Филадельфии Флайерз» Брент Флэр высказался об игре российского вратаря системы СКА Егора Заврагина и рассказал, когда «лётчики» ожидают его в клубе. Напомним, голкипер был задрафтован «Флайерз» в 2023 году под общим 87-м номером.

«В этом году он превзошёл наши ожидания. Он атлетичен, играет очень зрело для молодого парня, это касается его позиционной игры и всего остального. Его чтение и способность справляться с трафиком в молодом возрасте, играя со взрослыми хоккеистами, были действительно впечатляющими. Очевидно, тренеры в России проделывают очень хорошую работу с вратарями, вы видите это в НХЛ прямо сейчас.

Если смотреть реалистично, мы будем ориентироваться на то, что Егор приедет к нам через два, может быть, три года», — цитирует Флэра Philadelphia Inquirer.

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