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Генменеджер «Каролины» прокомментировал обращение Нечаса в арбитраж НХЛ

Генменеджер «Каролины» прокомментировал обращение Нечаса в арбитраж НХЛ
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски высказался про обращение нападающего Мартина Нечаса в арбитраж НХЛ по поводу нового контракта.

«Мы продолжаем общаться с его агентом, пытаясь договориться о сделке. Очевидно, обе стороны предпочли бы это, чем идти на слушание, но арбитраж создаёт механизм, в котором третья сторона урегулирует сделку за нас. Так что, так или иначе, она будет урегулирована», — цитирует Тулски сайт НХЛ.

Напомним, в завершившемся плей-офф НХЛ на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. В регулярном чемпионате-2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах. После вылета «Каролины» из Кубка Стэнли Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали.

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