«До сих пор не уверен, что пережил». Сушинский — об уходе из СКА в 2011 году

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал уход из санкт-петербургского СКА в 2011 году.

— Расстались со СКА вы не по-доброму — летом 2011 года руководство неожиданно объявило, что контракт расторгается. А ведь собирались завершить карьеру именно в армейском клубе.

— Да, если бы не получил такое неожиданное сообщение, то в СКА бы и закончил с вероятностью процентов в 90. А так ещё пришлось поиграть — в «Магнитке», «Салавате», швейцарском «Фрибуре» — хотелось доказать, что на мне рано поставили крест.

— Долго тогда переживали о таком несправедливом расставании со СКА?

— Я до сих пор не уверен, что пережил (смеётся), — приводит слова Сушинского «Спорт уик-энд».

Ранее Сушинский высказался об игре с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Павлом Дацюком в составе национальной команды.