Артемий Панарин объяснил, почему пользуется кнопочным телефоном

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему пользуется кнопочным телефоном.

«Кнопочный телефон два дня зарядку легко держит. Партнёры по команде знают, что мне писать сложно. Если очень надо, то я заморачиваюсь. Но в основном смайликами общаюсь», — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 71 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+18».

В плей-офф россиянин принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач при среднем коэффициенте полезности "-2".

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