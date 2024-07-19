Артемий Панарин рассказал, как попал в аварию на УАЗе

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как врезался в дерево на автомобиле.

«Друг подарил УАЗик. Лифтованный, все как положено. И вот мы на нём проехали. Правда, в первые пять минут я врезался в дерево. Пробил лобовое стекло. Опыта не было», — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 71 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+18». В плей-офф россиянин принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач при среднем коэффициенте полезности "-2".

Материалы по теме Артемий Панарин объяснил, почему пользуется кнопочным телефоном

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе