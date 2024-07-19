Панарин ответил на вопрос, завершил ли Знарок тренерскую карьеру

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что бывший главный тренер сборной России, его тесть Олег Знарок пока не завершил тренерскую карьеру.

«Завершил ли Олег Знарок карьеру? Думаю, что нет. Но сейчас он получает удовольствие от жизни.

Для детей очень важное время — иметь деда. Особенно такого формата. Мы попробуем ребят в спорте обязательно. Если он будет передавать свой опыт смолоду, это только хорошо. Но я думаю, что в командировку может отъехать, конечно (улыбается)», — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

Последним местом работы Олега Знарка был казанский «Ак Барс», который специалист покинул в декабре 2022 года. Знарок располагается на второй строчке списка тренеров с наибольшим количеством побед в истории КХЛ.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 71 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+18». В плей-офф россиянин принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-2».

Материалы по теме Артемий Панарин рассказал, как попал в аварию на УАЗе

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: