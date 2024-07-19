Артемий Панарин рассказал, как Олег Знарок справляется с ролью деда

Российский хоккеист, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как советский хоккеист, бывший тренер сборной России по хоккею Олег Знарок справляется с ролью деда в их семье.

— Как Олег Знарок справляется с ролью дедушки?

— С этой ролью он справляется идеально. В этом плане мне повезло. Он больше всех нас проводит времени с детьми. Огромное ему спасибо. Я очень рад.

Мне иногда сложно перестраиваться. Потому что для меня он — великий тренер. Самый титулованный в стране, у него есть олимпийское золото.

Он всегда был для меня тренером, потом стал тестяриком, а сейчас вообще — дедом. Так что сложно перестраиваться, но мы находим точки соприкосновения, — сказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, у Панарина двое детей. Второй сын родился в феврале 2024 года, к тому моменту семья уже воспитывала первенца Луку.